Chelsea tenta contratação de atacante Neymar, do PSG

O Chelsea tenta a contratação do atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG). Internamente, a gestão acredita que o brasileiro pode ser a peça necessária para completar o elenco do técnico alemão Thomas Tuchel. A informação foi divulgada pelo jornal ‘Daily Mail’ nesta quarta-feira (31).

Como o fechamento da janela é quinta (1º), a negociação é tratada como difícil. Em paralelo, os Blues trabalham na contratação do atacante Aubameyang, do Barcelona, e Zaha, do Crystal Palace.

Na atual temporada, Neymar vive grande fase no PSG. Focado na disputa da Copa do Mundo do Catar de 2022, o atacante de 30 anos tem cinco jogos, com oito gols marcados e seis assistências.

Fair Play do PSG

Legenda: Neymar e Mbappe estão no rol das principais estrelas do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: AFP

O PSG tem preocupação com uma possível punição da Uefa por conta do Fair Play Financeiro. Além de um contrato milionário na renovação de Mbappe, o clube gastou mais 100 milhões de euros (R$ 507 milhões) com Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches, Mukiele, Fabián Ruiz e Carlos Soler.

Deste modo, a liberação de um astro, como Neymar ou Lionel Messi, não é descartada. Com a situação indefinida, a dupla está concentrada com a delegação em preparação para o Campeonato Francês (Ligue 1). Na próxima semana, o PSG estreia na Liga dos Campeões contra a Juventus.

