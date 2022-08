Chelsea manifesta novo interesse em Cristiano Ronaldo, diz jornal

O Chelsea está novamente interessado em Cristiano Ronaldo, segundo o jornal 'The Sun'. Assim, o jogador português pode deixar o Manchester United ainda nesta janela de transferências. O tema voltou após dificuldades em acerto com Aubameyang, do Barcelona.

O empresário de CR7, Jorge Mendes, viajou para Londres para conversar com o dono do clube, Todd Boehly, em busca de trabalhar na negociação da contratação do astro. No entanto, Thomas Tuchel, técnico da equipe, tem ressalvas quanto ao jogador.

O clube inglês não chegou a um acordo sobre o tempo de contrato com Aubameyang. Assim, abriu espaço para a possível chegada de Cristiano Ronaldo. O atacante português já manifestou desejo de deixar o United, pois o clube não vai disputar a Champions League nesta temporada.