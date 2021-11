Chelsea e Manchester United fazem jogo disputado e empatam por 1 a 1

Chelsea e Manchester United empataram por 1 a 1 após um jogo tenso em Londres. A partida foi realizada neste domingo, 28 de novembro, às 13:30h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, pela 13ª rodada da Premier League.

O jogo começou com um detalhe interessante pelo lado vermelho, já que o técnico interino do United, Michael Carrick decidiu deixar o atacante português Cristiano Ronaldo no banco de reservas. O camisa 7 dos "red devils" só entrou em campo no segundo tempo, quando o United ainda tinha vantagem no placar.

Mesmo sendo pressionado durante todo a etapa inicial, o time de Manchester conseguiu organizar as ações ofensivas após o retorno dos vestiários e marcou o primeiro gol do jogo com Jadon Sancho, aos 50. O Chelsea, melhor na partida praticamente em todos os momentos, empatou apenas aos 69 minutos após Thiago Silva sofrer uma falta dentro da área de ataque.

Jorginho cobrou o pênalti com muita tranquilidade, deslocando o goleiro De Gea e igualou o marcador.

Com o resultado, o Chelsea abriu um ponto de vantagem para o segundo lugar da Premier League, o Manchester City, chegando aos 30 pontos. Na próxima rodada, o time azul de Londres encara o Watford, fora de casa, no próximo dia 1, às 16h30.

Já o Manchester United chegou aos 18 pontos e está na 8ª posição do Inglês. Na 14ª rodada do campeonato, o time de Cristiano Ronaldo terá mais um clássico, contra o Arsenal, também na quarta-feira (1/12), às 17h15. A partida está marcada para o Old Traffor, em Manchester.

Onde vai passar

A partida será transmitida pela ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Star+

Ficha técnica de Chelsea x Manchester United

Local: Stamford Bridge, em Londres

Data: 13:30h (de Brasília), domingo, 28 de novembro

Árbitro: A. Taylor

