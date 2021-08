Chelsea anuncia contratação de atacante Lukaku até junho de 2026

Atual vencedor da Liga dos Campeões, o Chelsea anunciou nesta quinta-feira (12) um reforço para ficar ainda mais forte na briga por mais um título. O clube inglês confirmou a contratação do centroavante belga Romelu Lukaku, de 28 anos. O jogador deixou a Inter de Milão, onde conquistou o Campeonato Italiano na última temporada, e acertou contrato até junho de 2026.

O desfecho das negociações marca uma volta de Lukaku ao clube que o tirou do Anderlecht, time de seu país natal, há 10 anos e o emprestou nas duas temporadas seguintes, negociando em definitivo para Everton, em 2014. As partes não divulgaram valores, mas de acordo com imprensa europeia, os ingleses pagarão cerca de 115 milhões de euros (R$ 708 mi).

"Estou feliz e abençoado por estar de volta a este clube maravilhoso. Foi uma longa jornada para mim: vim aqui como criança que tinha muito a aprender, agora estou voltando com muita experiência e maturidade. A relação que tenho com este clube significa muito para mim, como vocês sabem. Torci pelo Chelsea quando criança", afirmou ao site oficial do Chelsea.

A chegada de um artilheiro renomado era a grande obsessão do Chelsea para a temporada 2021-2022, já que a aposta no alemão Timo Werner não rendeu o esperado ainda. O norueguês Erling Haaland era um dos nomes ventilados, mas, com a dificuldade de fechar negócio com o Borussia Dortmund, a aposta foi em Lukaku.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte