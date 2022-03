Chelsea 1 x 0 Newcastle pela Premier League: fim de jogo!

Chelsea e Newcastle se enfrentaram neste domingo, às 11 horas (de Brasília), em jogo da 29ª rodada da Premier League. A partida ocorreu no estádio Stamford Bridge. Melhor para os donos da casa, que venceram com gol de Kai Havertz, no fim da partida.

Os Blues chegam embalados por três vitórias seguidas. O time soma 56 pontos no Campeonato Inglês e busca diminuir a diferença para o Liverpool.

Já o time visitante tem seis vitórias e três empates nos últimos jogos. O Newcastela soma 31 pontos e está no meio da tabela.

ESPN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea: Mendy; Christensen, T Silva, Rudiger, Sarr; Kante, Jorginho, Kovacic; Ziyech, Havertz, Mount.

Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Burn, Targett; Willock, Shelvey, Joelinton; Saint-Maximin, Wood, Murphy.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Newcastle

Data e hora: 13/03, às 11h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

