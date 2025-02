Chefe de arbitragem da Fifa propõe fim do rebote na regra dos pênaltis

Atual chefe de arbitragem da Fifa, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, defendeu nesta terça-feira uma mudança radical na regra dos pênaltis no futebol. O ex-juiz propôs o fim dos rebotes nas cobranças de penalidade durante o tempo regulamentar das partidas.

Neste novo cenário, em caso de defesa parcial do goleiro após o chute penal, a partida recomeçaria com a cobrança de um tiro de meta para dar sequência ao jogo.Na opinião de Collina, que apitou a final do Mundial disputado no Japão e na Coreia, e que teve o Brasil como campeão, a nova regra tem como finalidade facilitar a vida dos goleiros."Os goleiros deveriam reclamar disso, pois 75% dos pênaltis já resultam em gol e mesmo assim, os jogadores de linha ainda têm uma segunda chance em caso de defesa dos arqueiros", afirmou Collina em entrevista ao jornal "La Reppublica".Para o treinador, as penalidades deveriam seguir o roteiro das disputas em séries decisivas. "As penalidades deveriam ser cobradas uma só vez. Ou você marca ou o jogo recomeça em tiro de meta. Isso evitaria toda a aglomeração na entrada da área."