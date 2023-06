Chay pede cautela à torcida com as críticas a Barroca e ao elenco: ‘Ninguém quer ser o fracassado’

Em meio a semana de treinos por conta da data Fifa, o Ceará segue rotina de atividades em Porangabuçu. O meia-atacante Chay foi quem concedeu entrevista nesta quarta-feira (15), na sala de imprensa do clube. Desempenho e as críticas que o time vêm sofrendo foram temas da conversa.

Chay entende da oscilação que as equipes passam no decorrer da competição. O meia afirma que isso irá acontecer com os adversários do alvinegro.

“Torcedor é passional, não tem jeito. Ele nunca vai lembrar dos resultados anteriores e os bons jogos. Ele vai lembrar do momento, é assim quando a gente perde, ele vai reclamar. Quem joga futebol tem que estar acostumado com isso. Críticas são críticas, às vezes são construtivas e às vezes são pesadas sim. No meu ver, acho que o torcedor está sendo um pouco impaciente com a comissão técnica. Eles chegaram, estão fazendo um bom trabalho, temos vitórias e bons números”, destacou.

O meia pondera também sobre as críticas que atletas e comissão técnica estão sofrendo pela torcida.

“Acho que é difícil pedir paciência para o torcedor, mas um pouco mais de paciência eu peço com a comissão técnica e os atletas. Trabalhamos duro aqui todos os dias e temos o mesmo objetivo do torcedor. É a nossa cara é o nosso nome que está em jogo. Ninguém quer ser o fracassado, a gente está trabalhando para chegar no final e entregar o que foi pedido a nós que é o acesso”, assegura o jogador.

O Ceará tem mais de 15 dias de intervalo até o próximo compromisso pela Série B. A equipe entra em campo no dia 25 de junho, quando encara o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela 13ª rodada da competição.

Golaço no último jogo

Contra o CRB, o Ceará saiu derrotado por 3 a 1. O gol alvinegro saiu numa cobrança de escanteio de Chay, que acertou um gol olímpico. O meia explicou que o tento assinalado tem um pouco de sorte, categoria e trabalho.

“Já fiz alguns assim, fazia tempo que eu não fazia e foi uma sacada do Barroca e do Felipe [Lucena]. Eles estavam identificando que nos cruzamentos abertos a zaga do CRB estava tendo superioridade. E aí ele falou para eu ir lá bater fechado. Eu falei, ‘vou bater bem fechado e em direção ao gol, se alguém raspar, atrapalha o goleiro e se ninguém tocar, a bola entra’, foi o meu pensamento na hora”, detalha o jogador.

Sequência e esquema da equipe

Com a chegada de Eduardo Barroca, o camisa 14 ganhou mais oportunidades entre os titulares. Segundo ele mesmo, a troca no esquema de jogo da equipe fez seu futebol desenvolver também.

“Era o que eu vinha questionando sempre, constância é você ter sequência. Eu tenho boas sequências depois da chegada do Barroca, ele tem confiado no meu trabalho e ele tem me dado oportunidade de estar mostrando ele. Venho jogando na minha posição, onde me sinto bem e feliz”, avalia Chay.

Entrosamento com Barroca

Ao contrário do que muitos pensam, Chay e Barroca não tinham trabalhado juntos antes. O meia aproveitou o momento para elogiar o comando técnico do Ceará e a forma como o treinador trabalha a união do time.

"Ele passa bastante confiança para a gente é tudo que ele pede nos treinamentos, no dia a dia. Ele é um cara que abraça o grupo, quando a gente vem de resultados negativos. Ele passa o que a gente está errando, não aponta os erros, ‘ah você tá errado a culpa é sua’, não, a culpa é do grupo. Somos um grupo, quando vence, vence, quando perdemos, perdemos todos”, aponta o atleta.