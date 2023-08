Chay e Nicolas não participam de atividade no Ceará e são dúvidas para jogo contra a Ponte Preta

O goleiro Richard, o meia-atacante Chay e o centroavante Nicolas não participaram do início das atividades do Ceará na tarde desta quarta-feira (16). A equipe alvinegra está em preparação para enfrentar a Ponte Preta no domingo (20).

Richard segue em tratamento no Departamento Médico por conta de uma lombalgia, que o deixou de fora da última rodada da Série B, contra o Vitória. Já Nicolas passou por exames para avaliação do grau da lesão na coxa que o fez ser substituído durante o último jogo.

A ausência de Chay da parte inicial dos treinamentos ainda não foi justificada. O meia-atacante foi desfalque na última rodada da Série B por conta de suspensão, mas voltaria a ficar à disposição do técnico Guto Ferreira.

NOVIDADES NO TREINAMENTO

A principal novidade no treinamento foi a presença de atletas da base, que treinaram com o restante do elenco profissional: Pedro Teixeira (volante - 2003), Iarley (lateral-esquerdo - 2007) e Carlos (goleiro - 2004).

Ceará e Ponte Preta entram em campo neste domingo (20), às 18h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 24ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Vozão é o décimo colocado, com 33 pontos, enquanto a Macaca ocupa a 13ª posição, com 27 pontos.