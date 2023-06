Chay critica anulação de gol do Ceará: ‘se isso se caracteriza puxão, eu sou um hipopótamo’

O meia-atacante Chay, autor do único gol do Ceará na derrota por 3 a 1 para o CRB, no último sábado (10), criticou a arbitragem da partida pela anulação de um gol do Vovô na partida, anotado pelo próprio Chay. De acordo com a decisão da arbitragem, houve um puxão do atacante Pedrinho em um jogador do CRB no início do lance.

“Se isso se caracteriza puxão, eu sou um hipopótamo”, disse Chay em uma publicação feita na tarde do último domingo (11) na rede social Twitter. O comentário foi feito em um compartilhamento de outra postagem feita no Twitter, na qual é exibido um vídeo com o lance do gol anulado, filmado da arquibancada da Arena Castelão.

Se isso se caracteriza puxão, eu sou um hipopótamo 😏 https://t.co/LrRIWtwY9m — Chay 😉 (@chay__14) June 11, 2023

Aquele que seria o segundo gol de Chay na partida e o gol de empate do Ceará na partida foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, quando o CRB vencia o jogo por 2 a 1. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi chamado pelo árbitro de vídeo, foi ao monitor rever o lance, viu falta de Pedrinho em Lucas Lima, jogador do CRB, e anulou o gol.

*Sob a supervisão do editor João Bandeita Neto.