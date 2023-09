Chay acumula sete partidas sem entrar em campo e lamenta em publicação: ‘preciso voltar’

O meia-atacante Chay, que não entra em campo pelo Ceará há sete partidas, fez uma publicação em seu perfil em uma rede social lamentando o período afastado. O jogador trata uma tendinite patelar no joelho esquerdo, sendo acompanhado pela fisioterapia.

“Preciso voltar”, disse o jogador de 32 anos, que publicou uma foto de um treinamento com o uniforme do Ceará e um emoji de feição triste. A última partida disputada por Chay aconteceu no dia 6 de agosto, contra o ABC, na Arena Castelão.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CHAY

Legenda: Postagem de Chay Foto: Reprodução/Instagram

Chay chegou ao Ceará para a disputa da temporada 2023. Com a camisa alvinegra, o meia-atacante já soma 33 partidas disputadas, acumulando um gol marcado e uma assistência. O meia está emprestado ao Vovô pelo Botafogo.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o Atlético-GO na Arena Castelão, às 18h. O compromisso é válido pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão. Atualmente, a distância para o G-4 é de oito pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.