Charles Leclerc conquista segunda pole consecutiva no GP do Azerbaijão de Fórmula 1

Em uma sessão marcada por três batidas que causaram paralisação, Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position para o GP do Azerbaijão, sexta etapa do Mundial de Fórmula 1. O monegasco, que não esteve entre os primeiros nos treinos livres surpreendeu no Q3 e foi o mais veloz, ao marcar 1min41s218.

A corrida tem previsão de largada para as 9 horas deste domingo.

Leclerc superou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, 0s232 mais lento, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, 0s345 atrás do líder. O francês Pierre Gasly, da Alphatauri, foi o quarto, seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari.

O mexicano Sergio Perez, um dos favoritos a ficar com o primeiro lugar, acabo um em sétimo, atrás do britânico Lando Norris, da McLaren. O japonês Yuki Tsunoda, Alphatauri, apesar da batida no fim da sessao, ficou em oitavo, à frente do veterano Fernando Alonso, em ótimo nona posição. A decepção mais uma vez foi o trabalho do finlandês Valtteri Bottas, que terminou apenas em décimo.

Treinos de classificação

O Q1 foi marcado por duas bandeiras vermelhas por causa de acidentes envolvendo o canadense Lance Stroll (Aston Martin) e do italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Verstappen conseguiu ser o mais rápido até o minuto final, quando Hamilton fez o melhor tempo (1min41s545).

No Q2, os carros da Red Bull voltaram a dominar, com Verstappen em primeiro e Sergio Perez em segundo. Hamilton veio na sequência apenas 0s009 atrás do holandês. O destaque foi o veterano Fernando Alonso, que, repetindo os bons desempenhos nos treinos livres, ficou com o décimo tempo, atrás de Bottas.

Esta parte do treino foi interrompida mais uma vez pela bandeira vermelha por causa da batida de Daniel Ricciardo (McLaren), que tentava melhor seu tempo no minuto final. Com isso, o australiano ficou fora do Q3.

E a decisão pela pole position começou intensa com o Leclerc obtendo a volta mais rápida, superando os carros da Red Bull e Hamilton. A disputa foi até o fim quando os carros voltaram dos boxes e se prepararam para a última volta. Foi aí que Tsunoda bateu na curva 3 e Sainz perdeu o controle da Ferrari no mesmo ponto, encerrando a sessão.

Grid de largada do GP do Azerbaijão:

1º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min41s218



2º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min41s450



3º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min41s563



4º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min41s565



5º) Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 1min41s576



6º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min41s747



7º) Sergio Perez (MEX/Red Bull) - 1min41s917



8º) Yuki Tsunoda (JAP/Alphatauri) - 1min42s211



9º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min42s327



10º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min42s659



11º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min42s224



12º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min42s273



13º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min42s558



14º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min42s587



15º) George Russell (GBR/Williams) - 1min42s758



16º) Nicolas Latifi (CAN/Williams) - 1min43s128



17º) Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min44s158



18º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) - 1min44s238



19º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - sem tempo



20º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - sem tempo

