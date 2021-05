Charles fala em chave virada no Ceará e garante foco na Sul-Americana: "em casa, temos que vencer"

A derrota para o Bahia na final da Copa do Nordeste é página virada no Ceará. Ao menos é isso que garante o volante Charles, que ressalta que não há tempo para lamentação e o foco do Alvinegro agora é na disputa da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (12), o Vovô volta a campo para enfrentar o Arsenal de Sarandí, às 19h15min, na Arena Castelão, em duelo importante na luta por classificação ao mata-mata da competição.

"O pensamento é sempre no próximo jogo. É um jogo de extrema importância, em virtude de jogar em casa, de buscar os três pontos para a nossa classificação. Nos jogos em casa, temos que vencer se quisermos a classificação na Sul-Americana. É um grupo difícil, classifica só um. Os jogos em casa são de extrema importância. É mudar essa chave rápida da final da Copa do Nordeste para a Sul-Americana e buscar mais três pontos que serão bem importantes para nossa classificação", disse Charles em entrevista coletiva nesta terça-feira (11).

O meio-campista ficou de fora do segundo jogo da final do Nordestão e agora retorna ao time titular. O volante sabe que a partida será difícil, mas espera que a equipe tenha aprendido com os erros cometidos no jogo da ida, que teminou empatada em 0 a 0, para agora conquistar a vitória.

"Será difícil, contra uma grande equipe, de escola argentina. Tivemos um jogo lá contra eles e foi uma guerra. Equipe de muita força, busca sempre jogo de contato, então a gente tem que ter muito cuidado. Uma vitória deixa a gente líder e muito perto da classificação. Lá na Argentina, tivemos as melhores oportunidades. Faltou o capricho na finalização para sair com o resultado melhor. Olhamos vídeos deles, lances do nosso jogo lá. O professor Guto está passando as melhores orientações para conquistarmos os três pontos", destacou.

O Ceará é o líder do Grupo C da Copa Sul-Americana, com cinco pontos, e o Arsenal de Sarandí está na terceira colocação, com quatro.