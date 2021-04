Charles exalta elenco do Ceará e qualidade dos volantes

O volante Charles fez sua primeira partida pelo Ceará em 2021, no 7º jogo do clube no ano, e foi muito elogiado pelo técnico Guto Ferreira após a vitória de 2 a 0 diante do CSA, ontem no Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O volante, que fez 55 jogos pelo clube em 2020, espera que seja a primeira de muitas partidas pelo clube no ano, mesmo com o nível de competitividade entre os volantes da equipe.

"Nosso plantel é muito bom, com grandes jogadores. Agora falando da minha posição, não sou titular absoluto. A gente está muito bem representados de volante. Todos que jogaram são grandes jogadores. Todos tem que trabalhar muito para conquistar o espaço, a disputa é sadia e com certeza quem o Guto escalar vai ser a melhor opção praquele jogo. Se for eu, ou outro, estamos bem representados na posição. É manter o ofoco, trabalhando forte para ajudar o Ceará".

Com 55 jogos em 2020 com a camisa alvinegra, Charles teve férias até o dia 9 de março, por isso só estreou na última quarta-feira, De opções para volante além de Charles, o Ceará tem: Fernando Sobral, Willian Oliveira, Fabinho, Oliveira, Pedro Naressi, Marthã e Geovane.

Ex-Clube

No próximo sábado, o Ceará enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, às 16 horas, pela 7ª rodada da 1ªFase. O Vovô, em 3º com 10 pontos, pode se classificar matematicamente para a 2ªFase se vencer. E o time pernambucano é o ex-clube de Charles. Ele admite carinho pelo Sport mas que quer vencer o adversário.

"Será mais um grande clássico pela Copa do Nordeste. Vamos em busca dos 3 pontos. Sei da dificuldade de jogar lá, mas vamos com o pensamento de fazer um grande jogo. Tem um gosto especial enfrentar o ex-clube, tenho uma gratidão enorme, amigos lá, mas hoje eu visto a camisa do Ceará, vou dar a vida por aqui, e quando entrar em campo é cada um lutando pelo seu espaço e em busca da vitória".

Confira a entrevista de Charles

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte