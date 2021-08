Chapecoense x América-MG: confira horário, palpites e prováveis escalações

Chapecoense e América (MG) entram em campo nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no último jogo da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

É uma briga no fundo da tabela do brasileirão. A Chape é a lanterna da competição, com apenas quatro pontos somados desde o início da competição. Já o América Mineiro é o 18º colocado, com 14 pontos, 10 a mais que o concorrente à sobrevivência.

Mais do que o chamado "jogo de seis pontos", é disputa direta para acumular pontos e deixar a zona da degola.

A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chapecoense

Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Kadu e Busanello; Moisés Ribeiro (Alan Santos), Anderson Leite e Denner; Geuvânio, Fernandinho (Bruno Silva) e Anselmo Ramon. Técnico: Pintado

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo (Alan Ruschel); Alê, Ademir e Felipe Azevedo; Chrigor e Fabrício Daniel. Técnico: Vagner Mancini

CHAPECOENSE x AMÉRICA-MG

Estádio: Arena Condá, Chapecó (SC)

Horário: 20h (de Brasília), segunda, 16 de agosto

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)