Chapecoense tem desfalque importante para duelo contra o Ceará; veja relacionados

Técnico da Chapecoense, Umberto Louzer terá um desfalque importante para o duelo contra o Ceará. O atacante Perotti, artilheiro da equipe na temporada com quatro gols, está no departamento médico. O grupo desembarcou no início da noite desta sexta-feira (24) na capital cearense e realiza treino no CT do Fortaleza neste sábado (25).

Perotti se lesionou na partida contra o Ituano, na Arena Condá, ainda na estreia do torneio nacional. A Chape venceu a partida por 3 a 1, com o primeiro gol marcado pelo atacante, mas segue sem o principal nome no setor ofensivo. O jogador de 26 anos trata uma lesão no adutor da perna direita. Ao todo, o treinador relacionou 20 atletas para a disputa. Nenhum atleta está suspenso.

A Chape está em 10º lugar na tabela, com 9 pontos. Já o Alvinegro tem a mesma quantidade, mas está em oitavo pois tem maior saldo de gols. O duelo entre as equipes será neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS: