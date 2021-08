Chapecoense libera Felipe Baxola para buscar novo clube em 2021

A Chapecoense liberou o meia Felipe Baxola para buscar um novo clube. Contratado em junho após rescindir contrato com o Ceará, o atleta não agrada Pintado, novo treinador do time catarinense.

Na lanterna da Série A do Brasileiro e sem vitórias em 17 rodadas, a diretoria da Chape trabalha em prol de reformulação do elenco. O atleta segue treinando no plantel principal até definir o futuro.

Desde a chegada, Baxola participou de 10 jogos, sendo três como titular. O jogador foi apresentado com status de titular, mas perdeu espaço desde o retorno de Denner, contratado do Athletico-PR.

Mudança no elenco

A situação de Baxola é a mesma do zagueiro Derlan e dos atacantes Fernandinho e Kaio Nunes. O trio também está fora dos planos da atual comissão técnica.

No momento, a gestão monitora as opções do mercado. O zagueiro Jordan, dispensado do Ceará, foi um dos últimos reforços para a sequência do Brasileirão. A próxima partida será contra Sport no sábado (28), às 17h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada. O clube tem seis pontos e aproveitamento de 11,8%.