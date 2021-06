Chapecoense anuncia contratação de meia Felipe Silva, ex-Ceará

A Chapecoense oficializou a contratação do meia Felipe Silva nesta quinta-feira (17). Após quatro temporadas no Ceará, o atleta firmou vínculo no novo clube até dezembro de 2021.

A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para a estreia na Série A do Brasileiro. O Vovô anunciou uma rescisão contratual com o meia no último sábado (12) em comum acordo.

No Ceará, Baxola, como era conhecido, disputou 114 partidas em quatro temporadas (2016 e 2019-2021) com 16 gols. Este ano, entrou em campo apenas seis vezes (cinco pelo Campeonato Cearense e uma pela Copa do Nordeste) e marcou três vezes.

Durante a passagem atual, sofreu com lesões e não conseguiu se firmar com o treinador Guto Ferreira. Revelado pelo Palmeiras, tem passagem por times como Bahia, Ponte Preta e Athletico-PR. No exterior, defendeu o Sanfrecce Hiroshima, do Japão.