Chance de rebaixamento do Ceará após 24ª rodada da Série A

O empate do Ceará com o Bahia no último sábado (20) fez o Vovô permanecer na 11ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu está com 28 pontos em 23 rodadas, seis pontos à frente apenas do Vitória, primeiro time do Z-4.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Ceará ser rebaixado para a Série B do Brasileirão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

INFOBOLA

10% Chance do Ceará ser rebaixado

De acordo com o site Infobola, o Ceará tem hoje 10% de chance de ser rebaixado para a Série B. O Corinthians, décimo, tem 8%, o RB Bragantino, nono, tem 4%, e o Fluminense, oitavo, tem apenas 1%. Atrás do Ceará, em 12º, está o Grêmio, com 7%.

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

GE

5,07% Chance do Ceará ser rebaixado

De acordo com o economista Bruno Imaizumi e a equipe do Gato Mestre, do ge, o Ceará, tem hoje 5,07% de chance de ser rebaixado para a Série B. Nesta análise, o Vovô tem 94,93% de chance de permanência, à frente de times como Corinthians e Grêmio.

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

UFMG

10% Chance do Ceará ser rebaixado

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará tem hoje 10% de chance de ser rebaixado para a Série B. Nesta análise, diferente da anterior, o Vovô tem mais chances de queda que Corinthians (8,1%) e Grêmio (7%).

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.