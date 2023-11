Chamusca vê duelo do Botafogo-SP contra o Ceará como chance de subir na tabela: 'Queremos ganhar'

Assim como o Ceará, o Botafogo-SP já não tem mais risco de rebaixamento e está garantido na Série B de 2024. A equipe comandada por Marcelo Chamusca, conhecido do futebol cearense, tem como foco subir o time paulista para a primeira página da tabela da competição.

“Queremos ganhar do Ceará e subir na tabela de classificação. Nesta reta final, nosso objetivo é somar o maior número possível de pontos. Vamos trabalhar para conquistar mais uma vitória”, disse o treinador botafoguense em entrevista ao site do clube.

A equipe está em 12º na tabela, com os mesmos 46 pontos do Ceará, que está uma posição acima. O time paulista vem de duas vitórias seguidas, diante do Guarani e do Novorizontino.

O Botafogo-SP recebe o Ceará no sábado (4), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O duelo terá início às 17h (de Brasília).