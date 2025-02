Chamusca sobre o Floresta no Quadrangular da Permanência: 'Não era a competição que gostaria de participar'

O Floresta encerrou a primeira fase do Campeonato Cearense em 4º lugar do Grupo A, atrás de equipes como Ceará, Maracanã e Horizonte. Com cinco pontos, sendo uma vitória, dois empates e duas derrotas, o Lobo da Vila vai disputar o quadrangular de rebaixamento e lutar pela permanência na Série A do estadual.

Marcelo Chamusca, treinador da equipe, comentou sobre como a equipe chega para essa fase da competição, citou dificuldades que surgiram pelo meio do caminho, falou sobre seus planos e ainda projetou como será essa fase para o clube da vila.

Não era a competição que gostaria de participar, mas o foco total passa ser o Barbalha que é o nosso primeiro jogo. Temos alguns atletas lesionados e vamos buscar a melhor formação para esse difícil jogo de estreia Marcelo Chamusca Técnico do Floresta

Legenda: Marcelo Chamusca admitiu a frustração do Floresta estar no quadrangular da permanência no Campeonato Cearense Foto: Kely Pereira / Floresta

Dificuldades

Questionado sobre o elenco que comanda, o treinador Marcelo Chamusca reforçou que foram feitas contratações pontuais para o estadual e que ele trabalha com o elenco da Fares Lopes. O treinador aproveitou a oportunidade para pontuar dificuldades.

“Procuramos manter uma base de formação com os atletas da Fares Lopes, juntamente com alguns atletas que foram contratados. Penso que o pouco tempo de trabalho e a dificuldade de contratações para fortalecer o elenco foram fatores que dificultaram o nosso início de trabalho, mas tenho que ressaltar que os atletas têm buscado fazer o melhor nos jogos”, pontuou o treinador.

Estreia no quadrangular

O quadrangular de rebaixamento é disputado entre quatro equipes, duas delas que serão rebaixadas para a Série B do Campeonato Cearense e duas que irão garantir vaga na Série A de 2026. O treinador falou sobre o momento que o Floresta vai viver no quadrangular.

“É um momento difícil que necessita uma mudança de comportamento e reforçar o aspecto emocional. A nossa expectativa é buscar a pontuação que precisamos para garantir permanência em uma competição muito acirrada que todos vão lutar pela sobrevivência”, finalizou.

O primeiro confronto do Floresta no quadrangular de rebaixamento será contra o Barbalha. Fora de casa, as equipes se enfrentam no sábado (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Inaldão, em Barbalha.