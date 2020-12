Chamusca elogia Fortaleza após empate: "foi o melhor time que marcou o Flamengo"

O Fortaleza empatou com o Flamengo sem gols neste sábado (26), pela 27ª rodada da Série A. Para o técnico Marcelo Chamusca, desempenho foi positivo e a equipe apresentou evolução na Arena Castelão.

"A gente jogou para ganhar dentro da nossa estratégia e plano de jogo, e em nenhum momento utilizamos uma estratégia que fosse para somar apenas um ponto. Estivemos muito próximo de levar os três. Fizemos um jogo taticamente muito qualificado, disciplina tática na fase defensiva, e nós precisávamos disso. Não tenho a menor dúvida de que o Fortaleza foi o melhor time que marcou o Flamengo. Estou muito satisfeito, e fizemos o goleiro do Flamengo trabalhar mais que o nosso", analisou.

O time tricolor entrou em campo com uma formação diferente, optando pelo 4-3-3 e João Paulo como meia centralizado. A postura agradou ao treinador, que reforçou desejo de manter o conceito nos próximos jogos do Brasileirão.

"Usamos uma formação hoje e o time foi muito bem. Não teve só a entrada do João Paulo para criar um fato novo de posicionamento da equipe. A gente trabalhou muito em função da organização pela qualidade do adversário. Não posso falar que a gente achou um ponto e vai manter, mas a tendência, pelo comportamento da equipe, manter uma mecânica próxima ao que apresentamos. É um indício do que a gente pode fazer e criar", apontou.

Apesar da vibração com o resultado frente ao vice-líder da competição, a situação na tabela ainda preocupa o Fortaleza. O time está em 14º, com 31 pontos - três a mais que o Vasco, primeiro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é contra o Sport, no dia 6 de janeiro, às 20h30, na Ilha do Retiro.

Confira mais pontos da coletiva

Impacto do Clássico-Rei

"Os jogadores e comissão técnica, diretoria, mas principalmente jogadores, sentiram muito essa semana pelo Clássico. Todos, sem exceção, estavam conscientes de que precisávamos ser um time de essência, esse time chato que derrubou vários times grandes, e derrubou aqui mais um. A mobilização e o trabalho que foi feito durante a semana, a insatisfação geral fez com que a gente entendesse que precisasse ter uma mudança de comportamento. Tudo que aconteceu teve pontos muito positivos".

Sport

Temos obrigação de manter o espírito competitivo porque a gente vai para um jogo de seis pontos em um momento crucial na competição, contra um adversário que vem de resultado negativo e que está lutando no mesmo local da tabela que nós. Não temos o direito de fazer jogo com a excelência que fizemos (contra o Flamengo) e dar 1% a menos depois. O nosso momento é para dar 100% em todos os jogos, e o Sport é um concorrente direto e a gente precisa vencer, independente se for aqui ou em Recife".