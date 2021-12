Champions League: veja classificados, regulamento e data do sorteio das oitavas de final

A fase de grupos da UEFA Champions League 2021/2022 chegou ao fim na última quinta-feira (9) com a classificação do Villarreal, após vencer a Atalanta por 3 a 2, na Itália.

Com a definição dos 16 classificados às oitavas de final da Champions League, a UEFA realizará na segunda-feira (13), às 08h (horário de Brasília), em Nyon, na Suíça, o sorteio que definirá os confrontos do mata-mata.

Equipes classificadas às oitavas de final da UCL 21/22:

Manchester City (Pote 1)

Paris Saint-Germain (Pote 2)

Liverpool (Pote 1)

Atlético de Madrid (Pote 2)

Ajax (Pote 1)

Sporting (Pote 2)

Real Madrid (Pote 1)

Internazionale (Pote 2)

Bayern de Munique (Pote 1)

Benfica (Pote 2)

Manchester United (Pote 1)

Villarreal (Pote 2)

Lille (Pote 1)

RB Salzburg (Pote 2)

Juventus (Pote 1)

Chelsea (Pote 2)

We have our final 16! 🙌



Who will lift the 🏆 ?#UCL pic.twitter.com/4AjjaZrmJy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

Regulamento do mata-mata

As equipes classificadas às oitavas de final são dividadas em dois potes, com os líderes dos grupos ficando no Pote 1, disputando o duelo da volta em casa, e os segundos no Pote 2. Vale lembrar que times do mesmo país ou equipes que estavam no mesmo grupo não se enfrentam nas oitavas de final e que o "gol fora de casa" não vale mais como critério de desempate. Sendo assim, caso haja empate no placar agregado, a vaga será decidida na prorrogação e, caso necessário, pênaltis.

Os jogos de ida das oitavas de final da UEFA Champions League acontecerão entre 15 e 23 de fevereiro. A volta será entre os dias 8 e 16 de março.

