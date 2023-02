Champions League de volta nesta terça-feira (14); veja partidas, horários e onde assistir

A Champions League está de volta. As oitavas de final do campeonato terão início nesta terça-feira, (14), a partir das 17h. Milan, Tottenham, Paris Saint Germain, Bayern de Munique, Club Brugge, Benfica, Borussia Dortmund e Chelsea vão entrar em campo e movimentar as telas. Confira os confrontos, horários e transmissão dos jogos.

TERÇA-FEIRA, 14/02

17h | Milan x Tottenham | HBO Max e Space

O Milan, em sua última partida na Champions League venceu o Red Bull Salzburg por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Giroud (2x), Rade Krunic e Junior Messias. No Grupo E, o Milan ocupa a 2ª posição com 10 pontos, atrás somente do Chelsea.

O Tottenham chega para o jogo após ter vencido o Olympique de Marselha por 2 a 1. Clément Lenglet e Pierre-Emil Højbjerg foram os nomes dos gols da equipe inglesa. Na classificação do Grupo D, o Tottenham é o líder com 11 pontos, seguido de Eintracht, Sporting CP e Olympique de Marselha.

17h | PSG x Bayern de Munique | HBO Max e Space

Para a partida o Paris Saint Germain chega após vitória contra a Juventus. O jogo foi encerrado em 2 a 1 para a equipe francesa, Mbappé e Nuno Mendez foram os autores dos gols. Na tabela de classificação do Grupo H, o Paris é o 2º colocado, com 14 pontos atrás somente do Benfica.

O Bayern de Munique, em seu último jogo na Champioens League venceu a Inter de Milão por 2 a 0. Benjamin Pavard e Eric Choupo-Moting marcaram os gols. No Grupo C o Bayern é o líder, com 18 pontos, seguido da Inter, Barcelona e Viktoria Plzen.

QUARTA-FEIRA, 15/02

17h | Club Brugge x Benfica | HBO Max e Space

O Club Brugge chega para a partida contra o Benfica após ter empatado sem gols contra o Bayer Leverkussen na última rodada da Champions League. Na classificação do Grupo B o Club Brugge ocupa a 2ª posição com 11 pontos, atrás do FC Porto, com 12.

O Benfica enfrenta o Club Brugge após ter goleado o Maccabi Haifa por 6 a 1. Gonçalo Ramos, Petar Musa, Alex Grimaldo, Rafa Silva, Henrique Araújo e João Mário marcaram os gols. Na classificação do Grupo H o Benfica é o líder com 14 pontos, seguido de PSG, Juventus e Maccabi Haifa.

17h | Borussia Dortmund x Chelsea | HBO Max e TNT Sports

O Borussia chega para a partida após ter empatado com o FC Copenhagen em 1 a 1. O gol foi marcado por Thorgan Hazard. Na classificação do Grupo G, o Borussia é o 2º colocado com nove pontos, atrás do Manchester City, com 14.

O Chelsea chega para a partida após vencer a última rodada na Champions League contra o Dinamo Zagreb por 2 a 1. Os gols foram marcados por Denis Zakaria e Raheem Sterling. No Grupo E o Chelsea é o líder com 13 pontos, seguido de Milan, Salzburg e Dinamo Zagreb.