Celta x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceuta e Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (19), às 16h de Brasília, no Estádio Alfonso Murube, em Ceuta (ESP), para disputar as oitavas de final da Copa do Rei, uma das principais copas do futebol espanhol.

O Ceuta disputa atualmente a terceira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a 20ª colocação na tabela de classificação da competição. O time soma oito pontos em 19 rodadas disputadas.

O Barcelona disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a liderança, a primeira colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 41 pontos em 16 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceuta: Montagud; Garcia, Lafarge, Gutierrez e Macias; Reina e López; González, Cuevas e Redondo; Rios. Técnico: José Juan Romero.

Barcelona: Pena; Bellerin, Garcia, Christensen e Alba; Roberto, Kessie e Torre; Raphinha, Ferran Torres e Ansu Fati. Técnico: Xavi.

CEUTA X BARCELONA | FICHA TÉCNICA