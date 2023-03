Cerro Porteño será o segundo time paraguaio a enfrentar o Fortaleza; veja retrospecto

O Fortaleza irá encarar um adversário paraguaio pela segunda vez em sua história. Nesta quinta-feira (9), às 19h, o Leão recebe o Cerro Porteño (PAR) na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores 2023. Há cerca de 12 anos, o Tricolor do Pici encarou o Libertad, também do Paraguai, em amistoso disputado em 2001.

No dia 28 de julho de 2001, o Fortaleza bateu o Libertad (PAR), por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE). O jogo foi especial: o Tricolor do Pici recebeu as faixas do título do Campeonato Cearense de 2001.

LISTA COMPLETA DE JOGOS INTERNACIONAIS DO FORTALEZA

24 de janeiro de 1962 - Leo Victor (SUR) 1 x 4 Fortaleza - Estádio Dr. Ir. F. Essed

26 de janeiro de 1962 - Robin Hood (SUR) 1 x 3 Fortaleza - Estádio André Kamperveen

28 de janeiro de 1962 - Suriname 1 x 0 Fortaleza - Estádio André Kamperveen

30 de janeiro de 1962 - Transvaal (SUR) 1 x 1 Fortaleza - Estádio André Kamperveen

22 de fevereiro de 1962 - Fortaleza 2 x 1 Transvaal (SUR) - Estádio Presidente Vargas

25 de fevereiro de 1962 - Fortaleza 3 x 2 Transvaal (SUR) - Estádio Presidente Vargas

3 de fevereiro de 1971 - Fortaleza 2 x 0 Sparta Praga (TCH) - Estádio Presidente Vargas

23 de novembro de 1971 - Fortaleza 2 x 0 Dínamo de Bucareste (ROM) - Estádio Presidente Vargas

28 de julho de 2001 - Fortaleza 1 x 0 Libertad (PAR) - Estádio Presidente Vargas

16 de fevereiro de 2007 - Fortaleza 7 x 2 FC Blue Stars (SUI) - Estádio Alcides Santos

18 de Janeiro de 2009 - Fortaleza 2 x 2 ASA (ANG) - Estádio Alcides Santos

29 de maio de 2010 - Fortaleza 3 x 1 Boca Juniors (ARG) - Estádio Castelão

1º de junho de 2014 - Fortaleza 3 x 4 Hellas Verona (ITA) - Estádio Alcides Santos

13 de fevereiro de 2020 - Independiente (ARG) 1 x 0 Fortaleza - Estádio Libertadores de América

27 de fevereiro de 2020 - Fortaleza 2 x 1 Independiente (ARG) - Arena Castelão

7 de abril de 2022 - Fortaleza 1 x 2 Colo-Colo (CHI) - Arena Castelão

13 de abril de 2022 - River Plate (ARG) 2 x 0 Fortaleza - Estádio Monumental de Núñez

27 de abril de 2022 - Fortaleza 2 x 1 Alianza Lima (PER) - Arena Castelão

5 de maio de 2022 - Fortaleza 1 x 1 River Plate (ARG) - Arena Castelão

18 de maio de 2022 - Alianza Lima (PER) 0 x 2 Fortaleza - Estádio Alejandro Villanueva

25 de maio de 2022 - Colo-Colo (CHI) 3 x 4 Fortaleza - Estádio Monumental David Arellano

30 de junho de 2022 - Fortaleza 1 x 1 Estudiantes (ARG) - Arena Castelão

7 de julho de 2022 - Estudiantes (ARG) 3 x 0 Fortaleza - Estádio Jorge Luis Hirschi

23 de fevereiro de 2023 - Deportivo Maldonado (URU) 0 x 0 Fortaleza - Estádio Domingo Burgueño Miguel

2 de março de 2023 - Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado (URU) - Arena Castelão

O duelo contra o Cerro Porteño será, portanto, o 20º jogo internacional oficial disputado pelo Fortaleza. Na próxima semana, o Leão viaja para o Paraguai para encarar a equipe paraguaia no jogo de volta do duelo. Caso conquiste a classificação, o Tricolor do Pici garante vaga na fase de grupos da Libertadores pelo segundo ano consecutivo.