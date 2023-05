Cerro Porteño x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cerro Porteño e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (24), às 19h de Brasília, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Palmeiras chega em um bom momento na temporada. O Verdão é o segundo colocado do Grupo C, com seis pontos em três jogos. No Brasileirão, o time de Abel Ferreira é o vice-líder, com 15 pontos ganhos em sete partidas. E na Copa do Brasil, o Alviverde está em situação confortável diante do Fortaleza após vencer o jogo de ida das Oitavas de Final por 3 a 0.

Já o Cerro Porteño é o lanterna do grupo e precisa vencer para seguir vivo na luta por uma vaga nas Oitavas da Libertadores. No campeonato paraguaio, assim como o Palmeiras, o time também é vice-líder. São 37 pontos ganhos em 19 jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN, Star+

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cerro Porteño: Jean; Espínola, Piris da Motta, Eduardo Brock e Báez; Carrascal, Bobadilla e Carrizo; Morales, Aquino e Diego Churín. Técnico: Facundo Sava

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez (Naves) e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada da Copa Libertadores

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

Data: 24/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)