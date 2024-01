Cerapió entra em contagem regressiva para sua 37ª Edição

A organização da maior prova off-road de regularidade da América Latina já entrou nos ajustes finais para a 37ª edição do Cerapió. Na próxima terça-feira (23), pilotos, navegadores e atletas das bikes largam da Praia do Cumbuco, no Ceará, para encarar quatro dias de desafios até a chegada em Teresina.



Participantes de 23 estados vão tentar superar as trilhas de Ceará, Piauí e Maranhão. A mistura de terrenos, principal característica do Cerapió, volta a incluir praia, sertão, lajedos e muita areia. Trechos inéditos aumentam a dificuldade para os pilotos e os ciclistas vão precisar encarar provas duras de mountain bike.

Legenda: Participantes de 23 estados vão tentar superar as trilhas de Ceará, Piauí e Maranhão Foto: Ney Evangelista / Cerapió

Desafios

Esses desafios reúnem os melhores atletas de cinco modalidades que vão pontuar para quatro competições nacionais: Campeonato Nacional de Enduro de Regularidade, da Confederação Brasileira de Automobilismo; Confederação Brasileira de Ciclismo na maratona Stage Race de Mountain Bike; Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, da Confederação Brasileira de Motociclismo, na modalidade motos, e, da mesma entidade, o Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade nas modalidades motos, UTVs e quadriciclos.





“Faltando uma semana para o Cerapió e os preparativos já estão a mil por hora. A nossa equipe está trabalhando 12 horas por dia. Já fizemos a conferência do percurso, já fizemos as reuniões com as autoridades de trânsito e órgãos de segurança dos estados. Está tudo sob controle. Agora é só esperar a nossa largada no dia 23 lá na Praia do Cumbuco”, resumiu o diretor geral do Cerapió Ehrlich Cordão.



Solidariedade

Junto aos competidores, também largam os participantes das categorias Expedição e Mototurismo. Eles vão poder conhecer diversas belezas da região como as praias do Cumbuco e Taíba, a Serra da Ibiapaba, os parques nacionais de Ubajara e Sete Cidades, Pedro II, o Monumento aos Heróis do Jenipapo e os balneários nas redondezas de Teresina e Timon.

Além dos motores ligados e dos ciclistas pedalando, o Cerapió mantém a tradição de se integrar às comunidades por onde passa. Este ano, à entrega de cestas básicas e à doação de óculos, a organização da competição acrescentou a compensação ambiental de todo o gás carbônico que é emitido durante os dias de prova. A ação vai ser realizada em parceria com a ONG Mais Vida.