Juntos, centroavantes do Fortaleza somam apenas seis gols na Série A; veja números

O desempenho ofensivo do Fortaleza na Série A do Brasileiro não corresponde à performance geral do ataque tricolor em 2023. Se na temporada, o Leão é o terceiro clube do Brasil que mais tem gols marcados, com 90 em 52 jogos, na elite nacional, o time tem o terceiro pior desempenho ofensivo da competição, ao lado de Corinthians, Coritiba e Goiás, com apenas 17 tentos feitos em 18 partidas.

Um reflexo disso se dá no baixo aproveitamento dos centroavantes do Tricolor, todos contratados, em janelas diferentes, sob alto investimento para corresponder com gols. Juan Martín Lucero, Thiago Galhardo e Silvio Romero possuem bons números na temporada como um todo, mas na principal competição que o clube disputa, que é a Série A, o desempenho deles ainda é tímido. Os três juntos somam seis gols, com cada um deles marcando apenas duas vezes.

LUCERO

Legenda: Lucero marcou seu segundo na Série A em cobrança de pênalti diante do Palmeiras. Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

Juan Martín Lucero chegou com muita expectativa e logo caiu nas graças do torcedor tricolor. Em 2023, o camisa 9 é o principal goleador da equipe: são 16 gols em 41 jogos. Porém, na Série A, o argentino só balançou as redes duas vezes em 14 partidas. Ele marcou na vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, no Mineirão, e na derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque.

'El Gato' teve 953 minutos em campo nos 14 jogos que realizou, o que significa 476 minutos e meio para marcar um gol. De acordo com o FootStats, Lucero finalizou 18 vezes na competição. Destas, sete foram consideradas finalizações certas. A média do atacante é de 0,14 gols por jogo.

GALHARDO

Legenda: Galhardo marcou o seu último gol na Série A na vitória sobre o Vasco, na Arena Castelão. Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Thiago Galhardo também começou a temporada de 2023 muito bem. Ele é o vice-artilheiro do Fortaleza no ano, com 14 gols em 44 jogos. Na Série A, assim como Lucero, Galhardo tem duas bolas nas redes -nas vitórias diante de Fluminense e Vasco, no Castelão- em 14 partidas.

Porém, ele tem mais minutos em campo e mais finalizações que o companheiro argentino. São 989 minutos, significando 494 minutos e meio para marcar, e 27 chutes. De acordo com o FootStats, oito foram na direção certa. A média do atacante também é de 0,14 gols por jogo.

ROMERO

Legenda: Assim como Galhardo, Romero também marcou pela última vez na Série A na vitória sobre o Vasco. Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Silvio Romero fecha o top-3 da artilharia leonina no ano. Na temporada, ele entrou em campo 34 vezes e marcou 9 gols. No Brasileirão, o camisa 18 foi às redes em duas oportunidades -nas vitórias sobre o Coritiba, no Couto Pereira, e Vasco, no Castelão- em 12 jogos. Dos três centroavantes, "Chino" é o que tem menos minutos jogados e finalizações.

São 343, totalizando 171 minutos e meio para marcar, e sete chutes. Segundo o FootStats, cinco das sete finalizações do atacante foram consideradas certas. A média dele é de 0,17 gols no Brasileirão.