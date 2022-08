Ceni x Vojvoda: veja histórico de duelos entre os treinadores de Fortaleza e São Paulo no Brasileiro

Fortaleza e São Paulo voltam a se encontrar no Brasileirão próximo domingo. O encontro também vai reunir os dois maiores técnicos da história do Tricolor do Pici. Além de Juan Pablo Vojvoda, atual comandante do time, Rogério Ceni, seu antecessor e técnico do time paulista. O equilíbrio marca o histórico de confrontos entre os treinadores no torneio nacional.

Juan Pablo Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021, após saída de Enderson Moreira. Já Rogério Ceni iniciou a segunda passagem pelo tricolor paulista em outubro do mesmo ano. Nesse tempo, sob o comando deles, as equipes se enfrentaram duas vezes, com dois empates.

Veja lista:

Brasileirão 2021 - 31ª rodada

Fortaleza 1 - 1 São Paulo

Brasileirão 2022 - 5ª rodada

Fortaleza 1-1 São Paulo

Vojvoda, no entanto, já venceu o time paulista no campeonato nacional. Em julho, na 12ª do torneio também no ano passado, o Leão derrotou o São Paulo no Morumbi por 1 a 0. Os times se encontraram novamente nas quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro duelo, o Fortaleza venceu por 3 a 1, na Arena Castelão. Na volta, o time comandado por Hernán Crespo na época, chegou ao empate de 2 a 2, mas foi eliminado pelo clube cearense que conquistou vaga na semifinal do torneio.

Agora, mais uma vez, Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda estarão frente a frente no Brasileirão. São Paulo e Fortaleza brigam diretamente por posição na tabela, pois estão em 12º e 13º, respectivamente. As equipes se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Morumbi.

