Ceni diz que São Paulo deveria ter feito mais gols contra o Ceará: "a bola não quis entrar"

O técnico Rogério Ceni concedeu a primeira entrevista coletiva como técnico do São Paulo e falou sobre o empate em 1 a 1 com o Ceará, nesta quinta-feira (10), no Estádio Morumbi.

O ídolo tricolor destacou as oportunidades criadas e disse o clube deveria ter marcado mais gols contra o Alvinegro.

"Hoje era um jogo para ter sido vitorioso. Nós finalizamos muito, criamos muito. Infelizmente a bola não quis entrar. Um placar normal seria 2, 3 gols nós poderíamos ter feito".

Também poderia ter levado

O São Paulo finalizou a gol em 23 oportunidades, mas também foi atacado. O Ceará chutou 12 bolas a gol, mas 7 delas em direção à meta, número similar ao do Tricolor do Morumbi, que colocou 8 bolas no sentido do gol.

O time paulista tem agora o clássico contra o Corinthians, na segunda-feira (18), às 20h. Já o Ceará enfrenta o Bragantino, no domingo, às 18h15.