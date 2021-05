Ceni demonstra preocupação com Diego Alves para sequência de jogos do Flamengo

O Flamengo venceu a LDU por 3 a 2, em Quito, no Equador, nesta terça-feira (5), e se manteve invicto na Libertadores, liderando o Grupo G e perto da classificação às oitavas. Mas o técnico Rogério Ceni tem uma dor de cabeça para a sequência de jogos da temporada: o goleiro Diego Alves.

O atleta foi substituído no intervalo e, com isso, Hugo Souza assumiu o gol. Por meio de uma nota, o Flamengo informou que o titular sentiu um desconforto muscular. Ceni demonstrou preocupação.

Rogério Ceni Técnico do Flamengo "Com relação ao Diego (Alves), nós conversamos no vestiário. Ele estava na dúvida (se voltaria). Eu não posso dizer que é uma lesão, pode ser uma fibrose ou algo assim. Vamos analisar melhor no Rio".

Agora, o Flamengo vira a chave e foca no Campeonato Carioca. Encara neste sábado (8) o Volta Redonda pelo segundo jogo da semifinal, às 21h05, no estádio do Maracanã. No primeiro confronto, fora de casa, vitória por 3 a 0, o que garante uma grande vantagem.

"Aqui a gente tenta vencer o próximo jogo. Independente de qual campeonato. Agora eu não vou ter condições de falar do jogo de sábado, acabando o jogo com todos os atletas que participaram exaustos. É preferível fazer uma avaliação a partir de quinta-feira, quando estivermos no Rio de Janeiro", finalizou.

Pela Libertadores, o próximo compromisso é na terça-feira (11) da semana que vem contra o Unión La Calera, no Chile, às 21h30 (de Brasília). A equipe segue 100% na competição.