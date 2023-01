Ceni celebra Fortaleza em entrevista: 'São 3 anos inesquecíveis na minha carreira'

Ex-treinador do Fortaleza, Rogério Ceni atualmente defende as cores do São Paulo. O técnico dessa vez será o personagem do Bola da Vez, programa da ESPN que deve ir ao ar na noite deste sábado, (21), às 22h30. Durante a entrevista para a emissora, Rogério citou o seu trabalho no Tricolor do Pici.

"Tenho 25 anos de trabalho no São Paulo, mas o case de trabalho que eu mais me orgulho é o do Fortaleza. Lá em casa o meu pai e meus irmão viraram tudo Fortaleza, todos torcem para o Fortaleza pela história vivida por lá", disse o ex-treinador do tricolo cearense.

Rogério ainda aproveitou para dar os méritos aos seus companheiros de equipe, com quem trabalhou junto por duas temporadas, 2018 a 2020.

"Isso tem muito mérito também dos funcionários, direção, dos jogadores... Esses caras foram fundamentais para levantar a história de um clube que estava em uma situação muito difícil, e fico muito feliz de eles terem encontrado um cara como o Vojvoda que pode dar sequência ao trabalho. São três anos inesquecíveis da minha carreira”, afirmou Ceni.

Em sua passagem pelo Fortaleza,nos dois anos, Rogério Ceni deixou seu nome marcado na história do clube. O ex-comandante conquistou a Série B em 2018, foi eleito o melhor técnico da competição, Copa do Nordeste em 2019 e o Cearense, também em 2019 e em 2020.