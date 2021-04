Ceni admite jogo abaixo do esperado do Flamengo, mas festeja planejamento correto

O técnico Rogério Ceni comemorou muito sua segunda taça no comando do Flamengo. Elogiou os jogadores, apesar de admitir que a apresentação foi abaixo do esperado diante do Palmeiras, e fez questão de ressaltar o "planejamento correto" que culminou com a conquista da Supercopa do Brasil nos pênaltis.



"Reconheço que foi um jogo abaixo do que fizemos nos dois primeiros jogos. Mas O Flamengo é um clube que a camisa pesa muito, quando chega em decisões, a camisa do Flamengo pesa muito", festejou o treinador. "O coração vermelho e preto continua batendo forte. O Rio de Janeiro está feliz hoje."



Depois de jogar em alta intensidade diante de Bangu (3 a 0) e Madureira (5 a 1), jogos com o retorno dos titulares, Ceni esperava repetir as grandes atuações no Mané Garrincha. Não foi o que aconteceu, mas ele ressalta que o planejamento vem dando resultado.

"O maior mérito não é só do jogo. Eu acho que o planejamento que a gente fez para estar aqui. No início do Carioca muitos questionaram a gente de não estar na beira do campo. Demos alguns dias de folga e conseguimos trabalhar duas semanas", afirmou, ressaltando que o trabalho a mais vem dando resultados positivos.

Goleiro



Extremamente alegre, ele fez questão de destacar o goleiro Diego Alves, herói nos pênaltis com três defesas. "Eu fico feliz por alguns motivos, o primeiro deles vem de dezembro, quando o Diego (Alves) estava para sair do Flamengo e eu sei o valor da experiência de um goleiro de 35 anos, o que ele pode acrescentar Agora, ele devolve o esforço que foi feito para a permanência dele", rasgou elogios.



Também destacou os reservas Michael e Vitinho, que vêm contribuindo quando os reservas foram usados no Estadual e quando exigidos no decorrer das partidas.



"Michael teve boas jogadas individuais, Vitinho também. Gerson e Bruno Henrique eu queria manter, mas eles não aguentavam mais. O Gabriel veio na beira do campo falar para não tirar o Bruno, mas ele disse que não aguentava mais."

