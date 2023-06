Celta vence o campeão Barcelona e escapa do rebaixamento no Espanhol

O Barcelona terminou o Campeonato Espanhol com o título, mas teve a festa um pouco arranhada pela vitória do Celta Vigo, neste domingo (4). O campeão foi derrotado por 2 a 1, no Balaidos. O resultado evitou o rebaixamento da equipe mandante.

O time catalão fez uma grande campanha e praticamente não correu risco de perder o título. Na tabela, ficou com 88 pontos, dez a mais do que o Real Madrid, segundo colocado. O Celta terminou na 13ª colocação, com 43.

Em clima de festa, o Barcelona não se desgastou, enquanto o Celta foi com tudo para o ataque, em uma tentativa de abrir o placar. Conseguiu, aos 41 minutos, quando De Jong errou o passe e entregou de bandeja para Seferovic, que tocou para Gabri Veiga chutar cruzado e fazer 1 a 0.

Antes, o Celta havia feito um gol, que acabou sendo anulado pela arbitragem. Oscar Rodrigues havia aproveitado uma falha de Ter Stergen para marcar, mas o lance acabou não valendo.

O time de Vigo dominava a partida com certa tranquilidade e voltou para o segundo tempo pressionando. A tática deu certo. Carles Pérez avança pela direita e deixou com Gabri Veiga, que cruzou para Seferovic mandar por cobertura e fazer 2 a 0.

O Barcelona resolveu reagir e diminuiu aos 34 minutos. Dembélé mandou para Ansu Fati na pequena área marcar, mas foi só. O Celta administrou a vantagem e comemorou muito a fuga do rebaixamento.

Os demais quatro jogos terminaram empatados. Rebaixado, o Valladolid empatou em casa por 0 a 0 com o Getafe (15º). O lanterna Elche ficou no 1 a 1 com o Cadiz (16º). Já o Espanyol, que também foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, empatou por 3 a 3 com o Almería, que escapou da queda, ficando na 17ª colocação. Por fim, o Bétis ficou no 1 a 1 com o Valencia e confirmou vaga na Liga Europa.