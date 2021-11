Celta de Vigo x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona entra em campo neste sábado (6), às 12h15 (horário de Brasília), contra o Celta de Vigo, em duelo pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no estádio no estádio Balaídos, em Vigo (ESP).

Em 9º com 16 pontos e passando por um momento de reconstrução, o Barça não vence há 3 rodadas e está de técnico novo: Xavi, ex-jogador e ídolo da equipe, que é esperado na segunda-feira para iniciar os trabalhos. Ele chega para substituir Ronald Koeman.

O time da casa também não faz uma grande campanha em La Liga. O time do técnico Eduardo Coudet é só o 15º colocado com 11 pontos, dois a mais que o Cádiz, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pela Star+

Prováveis escalações

Celta de Vigo

Dituro; Mallo, Murillo, N Araujo, Galan; Tapia; Suarez, Beltran, Nolito; Solari, Aspas. Treinador: Eduardo Coudet

Barcelona

Ter Stegen; Mingueza, R Araujo, Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Gavi; Coutinho, Memphis, Fati. Treinador: Sergi Barjuan

Ficha técnica

Celta de Vigo x Barcelona - 13ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Balaídos, em Vigo (ESP)

Data: 06/11/2021 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Star+