Ceilândia/DF x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na noite desta quinta-feira, (12), o Floresta enfrenta o Ceilândia (DF) pela 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo acontece às 19h no estádio Silvio Salles, em Catanduva (SP) e quem vencer avança na competição.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro, se classificou de forma inédita para a 2ª Fase, em 2º do Grupo 5, com 4 pontos. A equipe cearense. sob o comando do técnico Raimundo Wagner, fez a seguinte campanha: empatou com o Flamengo (0x0), venceu o XV de Jaú (2x1) e perdeu para a Aparecidense (1x0). O time carioca foi líder do Grupo com 7 pontos.

Já o time candango foi o líder do Grupo 6 com 5 pontos. O Ceilândia venceu o Avaí na estreia (3x1), e empatou os dois jogos seguintes (0x0 com o Catanduva e 2x2 com o América de Natal).



ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Paulistão, no Youtube.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceilândia

Galego, Lyncon, Pedrão, Izarron, Everaldo, Tubarão, Pedrinho, Rubinho, Erick, Lila, Charlin.

Floresta

Wilderk, Maicon, Léo, Cris, Arilson, Davi Castro, Pedro Igor, Athyrson, Emanuel Jr, Diogo Morão, Rodrigo.



CEILANDIA X FLORESTA / FICHA TÉCNICA

Data: 12/01/2023

Horário: 19h

Local: Silvio Salles, em Catanduva (SP)