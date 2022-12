Cearenses sobem ao pódio na modalidade freestyle de Wingfoil

A dupla cearense Edvan Souza e Lidiane Sanders foram os grandes destaques no 2° dia do “Jeri Wingfoil Cup, que acontece em Jericoacoara (CE). Juntos, garantiram a vitória nas categorias masculino e feminino.

O evento esportivo, inédito, acontece na praia de Jeri até 18 de dezembro, em frente à pousada Vila Kalango.

Edvan Souza é nativo de Jijoca de Jericoacoara. Já Lidiane Sanders nasceu em Paracuru. Os dois foram os vencedores do Campeonato Brasileiro de Wave/Freestyle, neste 2° dia do I Jeri Wingfoil Cup.

Legenda: O evento de Wingfoil acontece na praia de Jericoacoara até 18 de dezembro Foto: Divulgação

"Jeri né mano", explica Edvan sobre sua perícia com o wingfoil. "Todo mundo tá fazendo, é o esporte do momento", conta empolgado o premiado competidor do esporte de Asas.

Lidiane treina há 2 anos. Praticante original de Kitesurf, Lidiane se apaixonou pelo wing. "Acho o wing mais seguro, não tem aquelas linhas", resume a atleta, que dá aulas particulares de wing e kite em Paracuru.

Etapa internacional

Tem início nesta quinta-feira (15) o Campeonato Brasileiro, Pan-americano e Mundial de Race, modalidade mais esperada do Mundial. Os atletas competirão para conhecer quem é, neste momento, o atleta de wingfoil mais rápido do mundo.