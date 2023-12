Cearenses brilham em vaqueja e prova de turfe em Caucaia

O último fim de semana foi de vitórias para as criações cearenses que estiveram no I GP Nobrevet, no Hipódromo Sítios Novos, em Caucaia. Paralelo ao evento, os resultados também foram positivos no Parque de Vaquejada Haras Canindezinho, na Vaquejada Haras Canindezinho.

O destaque ficou para as renomadas criações Quarto de Milha da Campeã Nacional Fazenda Haras Claro. Foram cumpridas três Provas Clássicas reunindo criações quartistas de criadores diferentes. Uma das fazendas destaque nos eventos é a campeã Haras Claro.

Nas disputas, participaram os animais Nevoeiro For Me e Neon Chicks, Quiet Desibac, Quati Secrets e Quarter Lack. O criador Cláudio Rocha comemorou mais estes triunfos de suas criações.

Na disputa da vaquejada, as criações Nevoeiro For Me montado por João Lucas, esteirado por Neon Chicks montado por Pedro da Boisa, cumpriram excelente performance e venceram.