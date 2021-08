Cearense Thiago Monteiro é eliminado na primeira rodada do US Open

O número 1 do Brasil e 93º do mundo, o cearense Thiago Monteiro, foi eliminado, na tarde desta segunda-feira, na primeira rodada do US Open, Grand Slam da temporada disputado em Nova York. Ele foi derrotado pelo britânico Daniel Evans, 27º do mundo por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (6-8), 6/4 e 6/1, depois de 3h34 de jogo.

Thiago Monteiro foi o primeiro brasileiro a entrar em quadra para disputar a sobrevivência no US Open, mas perdeu o terceiro embate com Evans, cabeça de chave 24 da competição, que venceu em todas as oportunidades - as outras duas foram Sydney e Barcelona, ambas em 2017.

Apesar da derrota na chave simples, Thiago Monteiro não dará adeus a Nova York. Ele também tem presença confirmada nas duplas masculinas, ao lado do australiano John Millman. Ele volta às quadras do US Open nesta quarta-feira para enfrentar Alex de Minaur e Matt Raid, da Austrália.

Brasileiros

O Brasil ainda conta com mais participações no último Grand Slam da temporada. Na chave de duplas masculinas, Marcelo Melo, Bruno Soares e Marcelo Demoliner ainda entrarão em ação. Já no feminino, Luisa Stefani está confirmada como cabeça de chave número 5. Ela também jogará a chave de duplas mistas, ao lado de Marcelo Melo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte