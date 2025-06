Cearense Rodrigo Rodrigues celebra 50 jogos com o Espérance e projeta duelo contra o Chelsea

O cearense Rodrigo Rodrigues, atacante do Espérance, comemorou 50 jogos defendendo a equipe tunisiana. A marca foi celebrada na vitória por 1 a 0 diante do Los Angeles, em mais uma rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Chelsea na competição. O jogador projeta o confronto, que pode dar vaga nas oitavas do confronto ao time.

“Sabemos da grandeza do Chelsea e que, naturalmente, o favoritismo é deles. Mas dentro de campo são onze contra onze. Esse Mundial tem provado que não existe jogo ganho, com resultados surpreendentes acontecendo, inclusive com times brasileiros vencendo partidas onde não eram apontados como favoritos. Vamos acreditar, fazer um grande jogo e quem sabe buscar algo ainda maior”, destacou o atacante.

O jogador, que é natural de Fortaleza, está na Tunísia desde 2023 e é uma das peças fundamentais da equipe comandada pelo técnico Maher Kanzari. Já são quatro títulos vestindo a camisa do time, incluindo as conquistas da Liga e da Copa Nacional na temporada 2024/2025. Ao todo, soma 16 gols e três assistências. O jogador celebra o momento.

“Estar no Mundial e completar 50 jogos pelo Espérance é algo muito especial. Fico feliz por alcançar essa marca, ainda mais em uma competição que reúne os melhores clubes e jogadores do mundo. Venho construindo uma história bonita aqui, com gols, títulos e marcas importantes”, afirmou o atleta.

A equipe vai decidir a vaga nas oitavas diante do Chelsea. O Espérance tem três pontos, o mesmo somado pela equipe inglesa, que está zerado no saldo de gols e, por isso, é o segundo colocado do grupo, uma posição acima da equipe tunisiana. O duelo será nesta terça-feira (24), a partir das 22h (de Brasília), na Filadélfia.