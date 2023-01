Cearense Raul sofre nova lesão no joelho e vai passar por cirurgia

O volante cearense Raul, do Red Bull Bragantino, sofreu uma nova lesão no joelho e passará por cirurgia. O lance em que sofreu a lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo ocorreu durante a partida contra o Santo André, no último sábado, pelo Campeonato Paulista. O tempo de recuperação estimado pelo clube paulista é de oito a nove meses.

O meia Raul teve lesão constatada no joelho esquerdo e passará por cirurgia no local, ficando fora dos gramados por tempo indeterminado.



Força, Raul! Nós já passamos por isso antes e vamos enfrentar juntos, mais uma vez! #ForçaRaul pic.twitter.com/0nXhqMhxCr — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 30, 2023

Raul iniciou a temporada atuando como titular no Massa Bruta, como na vitória na estreia do Paulistão diante do Corinthians por 1 a 0. Ele atuou também diante do São Bernardo, Ferroviária e Santo André.

Esta será a segunda cirurgia no joelho que o ex-jogador do Ceará será submetido. Em agosto de 2021, Raul teve uma lesão ligamentar no joelho direito na partida contra o Rosário Central, pela Sul-Americana. O jogador ficou quase nove meses afastado e, quando retornou, atravessou o campo de joelhos para agradecer pela recuperação.

Carreira

Revelado na base alvinegra, o atleta de 25 anos teve as primeiras chances no profissional do Vovô em 2015. Depois, se transferiu para o Vasco da Gama em 2018 até fechar negociação com o Massa Bruta, em 2020.

