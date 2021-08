Cearense Raul sofre lesão no joelho e desfalca o Bragantino por até nove meses

Nem tudo foi alegria na classificação do Bragantino/SP para as semifinais da Copa Sul-Americana. O volante cearense Raul, sofreu uma lesão de ligamento do joelho direito na partida contra o Rosario Central, na última terça-feira, 17, e deve retornar em até nove meses.

O ex-jogador do Ceará sofreu a lesão aos quatro minutos do segundo tempo, ao cometer uma falta em Vecchio. Após ser advertido com o cartão amarelo e, na sequência, sentiu o joelho. O atleta foi atendido, voltou para o jogo e saiu 20 minutos depois. Raul passou por exames e, no fim da tarde desta quarta-feira, o clube comunicou a lesão.

Lesão Recente

Ele teve uma lesão recente de ligamento do joelho, mas no esquerdo. O cearense ficou praticamente dois meses sem jogar e voltou em junho.

Assim, ele tem poucos jogos pelo Massa Bruta na temporada 2021: São apenas 22 jogos, com 1089 minutos jogados. O número é a metade do jogos que o time paulista fez no ano (44).