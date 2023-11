Cearense Naílton Oliveira será árbitro assistente no jogo entre Equador e Chile pelas Eliminatórias

O cearense Naílton Oliveira, será árbitro assistente na partida entre Equador e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Integrando o quadro da FIFA, Naílton integrará o quarteto de arbitragem na partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 entre Equador e Chile no dia 21 de novembro, às 20h30, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Para este confronto, o quarteto e o VAR será todo brasileiro.

Recentemente, Naílton participou de um duelo pelas Oitavas de Final da Copa do Rei da Arábia Saudita, entre Al-Ahli e Abha na última terça-feira (31).

Ao longo da temporada, o cearense acumula convocações Conmebol Sub-17, Copa Libertadores Sub-20, Copa Sul-Americana.

Confira a escala:

Árbitro: Anderson Daronco

Árbitro Assistente 1: Rafael Alves

Árbitro Assistente 2: Naílton Oliveira

Quarto Árbitro: Bráulio Machado

VAR: Rodrigo Guarizo

AVAR: Rodrigo Dalonso