Cearense Mikaili Sol é campeã mundial na Copa Kitley de KiteSurf

O primeiro podium da Copa Kitley The Words 2022 – GKA Freestyle teve a cearense de Preá, Mikaili Sol sagrando-se campeã mundial pela sexta vez na categoria feminina. A competição, aberta oficialmente nesta semana e com programação até o próximo dia 27, reúne os principais atletas de mais de 20 países na Taíba.

Os atletas campeões demonstraram entusiasmo não só pela conquista do título mundial, mas também por terem competido na Lagoa da Taíba, considerada por muitos como o melhor local do mundo para a modalidade Freestyle. Considerada uma das promessas no kitesurf, Mikaili Sol mostrouse feliz pelo resultado:

"É incrível ser campeã aqui na Taíba, o lugar onde moro e treino. O nível das mulheres, sem dúvida alguma, vem melhorado nos útlimos anos e agora podemos ver realmente o seu potencial completo", destaca a velejadora cearense de 18 anos.

Legenda: A Copa Kitley The Words 2022 foi aberta oficialmente nesta semana e reúne os principais atletas de mais de 20 países na Taíba Foto: Divulgação / Roberta Martins

Outra brasileira, Bruna Kajiya, ficou com o segundo lugar. O terceiro foi para a espanhola Rita Arnaus. No masculino, Manoel Soares (Piçarrinha) e Carlos Mauro completaram o podio com o segundo e terceiro lugar, respectivamente, fazendo com que o país obtivesse os melhores resultados nesta primeira rodada com quatro dos seis títulos. O campeão no masculino foi o italiano Gianmaria Coccoluto.

Organizadores

"Estou ainda impressionado com a qualidade das performances nesta final do Circuito Mundial da GKA na Copa Kitley The Worlds. Tanto Gianmaria quanto Mika trouxeram novos movimentos e fizeram performances formidáveis. Ainda, este evento tem uma importância única, pelo fato de ter sido feito nesta Lagoa da Taíba, o que parecia impossível, mas que Rafael (Prata, da Kitley) fez acontecer", comemorou Jorgen Vogt, CEO do GKA World Tour.

Para o diretor da Kitley e organizador da Copa Kitley The Worlds, Rafael Prata, “ao longo dos anos, o esporte vem conquistando cada vez mais adeptos e a Taíba é um dos melhores lugares para essa prática. Então, como a competição sempre termina no Brasil e temos os melhores ventos nesta época do ano, decidimos proporcionar a experiência mais incrível para os atletas, realizando dentro de um único certame quatro cmpetições mundiais e quatro nacionais”, ressalta.

As competições continuam, nos estilos Freestyle, KiteWave, Hydrofoil e Downwind, até o dia 27 de novembro, sempre na praia da Taíba e na Lagoa do Kitesurf (para o freestyle).

