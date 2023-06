Cearense Mikaili Sol é campeã mundial de kitesurf pela sétima vez

A cearense Mikaili Sol conquistou o seu sétimo título mundial e o terceiro na modalidade Big Air no kitesurf. Além disso, a jovem de 18 anos recebeu a premiação de “Melhor Atleta do Ano” – em 2022. As duas cerimônias aconteceram em Tarifa, na Espanha.

As últimas etapas do circuito GKA Kite World 2023 acontecerão em Dunkerque (França), entre 16 e 20 de agosto; Taíba (Ceará, Brasil), de 07 a 11 de novembro; e Fuwairit (Qatar), dias 05, 06, 07, 08 e 09 de dezembro.

Mikaili Sol desponta até agora no primeiro lugar do ranking feminino da GKA Kite World Tour (Freestyle), com 1.960 pontos. Na modalidade Big Air Twintip, o primeiro lugar no ranking é também da cearense de dupla nacionalidade, já que sua mãe é norte-americana. Aqui, ela já soma 1000 pontos e são três vitórias (em todas as competições já realizadas).

“No Brasil, minha prioridade é o Freestyle, mas existe a possibilidade de treinar também na modalidade Big Air. Como estou fora do país desde novembro, voltar para casa, para a Taíba, que é o meu quintal, é o sonho de todo atleta. Eu gosto muito da vibe brasileira”, destacou a atleta.

Títulos mundiais

A possibilidade de ganhar dois títulos mundiais em 2023 pode fazer Mika repetir o feito de 2018. “Estou bem contente com meus resultados neste ano e quero continuar fazendo as mesmas coisas no ano que vem”, revelou a kitesurfista, que conhece e já praticou também as outras modalidades. “Todos os campeonatos são bem difíceis e as manobras das meninas estão ficando cada vez mais consistentes, e isso é o mais difícil. Para mim, a mais difícil foi no QATAR”, acrescentou.