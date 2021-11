Cearense Mika Sol é tetracampeã mundial de Kitesurf

A cearense Mika Sol confirmou o favoritismo e se tornou pela quarta vez a melhor kitesurfista do mundo ao vencer a última etapa do circuito mundial, o Superkite Brasil, na Praia do Cumbuco, no Ceará.

A bateria final foi acirrada. Mika bateu sua maior concorrente, a espanhola Rita Arnaus, última manobra, arrancando uma nota 10 e garantindo o título.

No Masculino, quem regeu a festa foi o cearense, natural de Caucaia, Carlos Mário "Bebê". Na final, que, além de Bebê, contava com o suíço Maxime Chabloz e mais dois brasileiros, Erick Anderson e Manoel Soares, a disputa foi nota a nota com os quatro atletas.

Na última manobra, Bebê repetiu o que fez Mika, tirou nota 10 e garantiu o troféu da etapa. Com o título, Bebê ficou em terceiro lugar no circuito mundial em 2021.

Legenda: Pódio feminino do Mundial de Kite Foto: Carlos Nitro

Ao final das celebrações, os atletas se reuniram em pódio montado na praia para receberem seus troféus das mãos de patrocinadores, autoridades da cidade de Caucaia, diretores do Superkite e da GKA - Federação Internacional de Kitesurf.

Legenda: Carlos Bebê ficou em 3º na classificação geral do Mundial Foto: Carlos Nitro

Confira a classificação

GKA Kite World Tour - Masculino

1º Lugar - Arthur Guillebert (FRA)

2ª Lugar - Jeremy Burlando (ESP)

3º Lugar - Carlos Mário 'Bebê' (BRA)

GKA Kite World Tour - Feminino

1º Lugar - Mika Sol (BRA)

2º Lugar - Rita Arnaus (ESP)

3º Lugar - Pippa Van Iersel (HOL)

Superkite Brasil 2021 - Masculino

1º Lugar - Carlos Mário 'Bebê' (BRA)

2º Lugar - Maxime Chabloz (SUI)

3º Lugar - Erick Anderson (BRA)

Superkite Brasil 2021 - Feminino

1º Lugar - Mika Sol (BRA)

2º Lugar - RIta Arnaus (ESP)

3º Lugar - Karolina Winkowska (POL)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte