Cearense Michel Macedo testa negativo para Covid-19 e pode competir nos Jogos de Inverno

O cearense Michel Macedo testou negativo para Covid-19 e foi liberado para competir nas Olimpíadas de Inverno de Pequim nesta terça-feira (15). O atleta é o representante brasileiro na modalidade slalom, prova do esqui alpino, e tem início nas disputas às 23h15 (de Brasília).

O comitê brasileiro tinha preocupação com o caso, uma vez que o diagnóstico do novo coronavírus foi realizado na chegada da delegação na China. Assim, Michel perdeu as provas de slalom gigante.

Pelo protocolo inicial, a autorização precisaria de dois testes negativos. Com o prazo curto até a prova, a organização do evento libertou o cearense, mas exigiu manutenção de medidas restritivas.

Como forma de precaução, o time do Brasil convocou um substituto, o jovem Valentino Caputi, mas a entrada do competidor de 17 anos não será necessária, segundo o ge. Além de Macedo, Erick Vianna, do bobsled, também contraiu a doença, mas está recuperado e apto para competir.

