Cearense Michel Macedo conquista medalha de ouro em competição de esqui

O cearense Michel Macedo conquistou o título do Divisional de Proctor Ski Area, no último domingo (02), em New Hampshire, nos Estados Unidos. A medalha de ouro foi conquistada na prova de slalom do esqui, com o tempo de 1m31s58, cinco centésimos à frente do americano Hunter Brayton (1min31s63). Luke Kearing conquistou o bronze (1min31s96).

Com a conquista, Michel Macedo se isolou na liderança do ranking brasileiro de esqui alpino e está próximo de garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno 2022, que será realizado em Pequim, com início previsto para o dia 04 de fevereiro. Caso conquiste o direito de disputar as Olimpíadas, o cearense irá para sua 2ª edição. Em 2018, Macedo participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul.

A medalha de ouro do Divisional de Proctor Ski Area foi a sexta da carreira do cearense. Ao todo, com apenas 23 anos, Michel Macedo acumula 20 medalhas em provas internacionais do esqui alpino.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte