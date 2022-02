Cearense Jardel escapa do paredão no Big Brother dos Famosos, em Portugal

O cearense Mário Jardel, ou "super Mário", como é conhecido em Portugal, escapou pela segunda vez da eliminação no Big Brother dos Famosos. O cantor angolano Jay Oliver recebeu 52% dos votos, enquanto Jardel teve 48%.

A "expulsão", como é chamada a eliminação no país, aconteceu na noite de terça-feira (1º) e foi transmitida pela emissora TVI, de Portugal. Confinado desde o dia 2 de janeiro, Jardel afirmou na apresentação do reality que "entra na disputa para vencer" e mencionou o uso de drogas no passado.

