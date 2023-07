Cearense Henrique Gurgel disputará título de heptacampeão brasileiro de paranatação

Um dos principais nomes do esporte paralímpico do Ceará, o nadador Henrique Gurgel se prepara para conseguir um feito inédito: o título de heptacampeão brasileiro de paranatação. O campeonato brasileiro acontecerá na cidade de São Paulo, em outubro, na sede do centro de treinamento paralímpico brasileiro.

No último fim de semana, em João Pessoa, o nadador conquistou o ouro na prova dos 150 m medley. Os resultados foram a vaga no Campeonato Brasileiro de Paranatação e índice Brasileiro alcançado para o circuito nacional de paranatação 2024 na prova dos 150m medley. Além disso, Henrique conquistou o melhor tempo do ano na prova dos 150m medley, obtendo também a medalha de ouro.